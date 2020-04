Voormalig Anderlecht-talent verbrak maandag zelf contract bij Moeskroen en overweegt einde carrière

Afgelopen maandag verbrak Sami Allagui zijn contract bij Moeskroen. De aanvaller die op 19-jarige leeftijd bij Anderlecht belandde, denkt er nu aan om er volledig de brui aan te geven.

Allagui brak nooit door bij Anderlecht, maar maakte in Duitsland wel een mooie carrière. Bij Moeskroen blesseerde hij zich in december aan de knie en hij nam zelf het initiatief om het contract te verbreken. "Ze zijn heel professioneel met mij geweest. Ik wou hen helpen door de druk op de financiën van de club te verminderen", aldus Allagui bij DH.

"Als ik hen daarmee kan helpen, is het normaal dat ik dit doe. Daarbovenop weet ik niet of ik ooit nog ga kunnen voetballen. Ik had al langer last aan mijn rechterknie. Hij was gezwollen, maar de scans brachten geen blessure aan het licht. Bij de opwarming voor de match tegen Anderlecht kon ik ineens niet meer stappen. En sindsdien is er weinig verbetering. We zullen zien of dat verandert, maar ik ben ook al 33."