Anderlecht, Club Brugge en Genk zijn Europese doorstootplatformen bij uitstek: België scoort hoog maar Ajax is primus van de klas

Voetbalobservatorium CIES ging op zoek naar de grootste 'stepping stone' voor spelers in de grootste Europese competities. Ze zochten met andere woorden naar de club die het laatste opstapje was voordat een speler aan de slag ging in de Duitse, Franse, Spaanse, Engelse of Italiaanse eerste klasse.

De winnaar, de grootste 'stepping stone', is geen verrassing en is Ajax. Maar liefst 22 spelers die nu actief zijn in 'de Grote 5' competities kwamen rechtstreeks van de Amsterdammers of via de Amsterdammers van een andere G5-club. Benfica (21) en RB Salzburg (20) volgen Ajax op de hielen. Belgische clubs scoren ook hoog, met maar liefst twee vertegenwoordigers -Genk en Anderlecht- in de top-10 en Club Brugge op plaats 11. Denk maar aan spelers zoals Berge, Bailey, Praet, Dendoncker, Izquierdo of Ryan. België: Genk: 16

Anderlecht: 13

Club Brugge: 11

KAA Gent: 7

Standard: 5

Oostende: 3

STVV: 3

Moeskroen: 3

Zulte Waregem: 3

Waasland-Beveren: 2

Lierse: 2

Kortrijk: 1

Antwerp: 1

Charleroi: 1