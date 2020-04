Antwerp-sterkhouder is topkandidaat bij Turkse topploeg

Het ziet er niet naar uit dat Antwerp Sinan Bolat zal kunnen houden. Diens contract loopt aan het einde van het seizoen af en er is nog steeds geen akkoord over een verlenging. In Turkije ligt Besiktas al op vinkenslag...

Volgens de Turkse media zou Bolat de nummer 1 op het lijstje van Besiktas zijn, dat deze zomer een grondige reconstructie moet ondergaan. De 31-jarige keeper heeft natuurlijk een ideaal profiel en is daar bovenop transfervrij. Volgens RTL Sport zou Bolat daar ook oren naar hebben. De onderhandelingen tussen The Great Old en Bolat verliepen tot nu toe bijzonder stroef en het ziet er niet naar uit dat ze tot een akkoord gaan komen. Nochtans deed Bolat het de voorbije jaren bijzonder goed tussen de Antwerpse palen.