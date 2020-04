Zo traint Anderlecht: parkeerwachter, geen passes, gesloten deuren...

Anderlecht heeft sinds maandag voorzichtig de trainingen hervat. Nu ja, trainingen... Het gaat meer om individuele oefeningen om de spelers bezig te houden. Passes zitten er zelfs niet in...

Anderlecht deed alles om contact tussen spelers en staf te vermijden. Een 20-tal spelers gingen - ondanks dat het niet verplicht was - op de uitnodiging in. Lawrence, Van Crombrugge, Bakkali, Lutonda, Murillo, Chadli, Cobbaut, Sardella, Amuzu, El Hadj, Joveljic, Trebel, Colassin, Sambi-Lokonga, Dewaele, Verschaeren en Kana waren aanwezig.

Rodyse Munienge, de assistent van Kompany, regelde het verkeer op de parking, zag Het Nieuwsblad. De spelers kwamen om het kwartier aan en Munienge zei hen wanneer ze hun auto mochten verlaten.

De gebouwen waren ook gesloten, behalve voor de jongens die even naar de kiné moesten. De spelers trainden in afgebakende stroken op het veld en mochten daar niet uitkomen. Passes naar andere spelers waren verboden. De komende dagen wordt de intensiteit opgetrokken, maar het gaat dus meer over fit blijven dan echt klaar geraken voor een mogelijke herstart.