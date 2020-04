Kassa kassa voor Club Brugge? 'Blauw-zwart gaat de geïnteresseerden tegen elkaar uitspelen'

Club Brugge is zo goed als zeker kampioen en mag zich dus ook opmaken voor de vetpotten van de Champions League - als de UEFA niet tussenkomt uiteraard. Maar er kunnen ook nog transfers gebeuren, uiteraard. Van eentje is de vraag niet of hij vertrekt, maar eerder naar waar hij vertrekt.

Emmanuel Dennis staat in de belangstelling van (minstens) zeven clubs. Vanuit Engeland zijn Sheffield United, Southampton en Newcastle United geïnteresseerd. Verder willen ook Borussia Dortmund, Leipzig, Leverkusen en Napoli er de winger van Club Brugge graag bij hebben. Recordbedrag? In de Duitse media klinkt dat vooral Dortmund concrete gesprekken heeft gehad of wil hebben met blauw-zwart, maar dat de Bruggelingen de geïnteresseerden graag tegen elkaar wil uitspelen. Club Brugge droomde er aanvankelijk van voor Dennis een recordbedrag van minstens 25 miljoen euro te vangen.