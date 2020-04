Vreven had zich avontuur bij Lokeren helemaal anders voorgesteld: "Voorzitter al een maand niet meer gehoord"

Stijn Vreven had zich zijn avontuur bij Sporting Lokeren helemaal anders voorgesteld. Elke week was het wel iets anders. Om sportief correct te werken, was het bijna onmogelijk. "Geen licentie? Het tegendeel was pas opmerkelijk geweest."

Vreven zag vreemde dingen bij de Waaslanders. "Ik heb de voorzitter ondertussen al meer dan een maand niet meer gesproken. Hij had toen 'goed nieuws', een akkoord met een overnemer. Tja... Het minste dat je kan zeggen is dat ik me dit avontuur helemaal anders had voorgesteld", zegt hij in HLN. "Pas op, ik was er graag, ondanks alles. Ik zag mogelijkheden, het is en blijft een mooie club. Met de juiste visie en structuur is veel mogelijk." Als de club het faillissement nog kan afwenden, wordt het Tweede Amateur. "Tweede Amateur zou op zich niet echt fantastisch zijn voor de club, maar dan ís Lokeren er tenminste nog. Al zal dat dan toch zonder mij zijn. Ik heb te hard gewerkt en te veel succes in mijn carrière gehad om terug te gaan naar amateurs. Ik heb voor mezelf geen plan B, nee. Ik bereid me voor op de wachtzaal."