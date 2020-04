Toch sport op TV in tijden van corona: voetballers en andere topsporters duelleren onder het commentaar van Wesley Sonck

Het is intussen al meer dan een maand geleden dat er in België nog gevoetbald werd. Ook de sporters moeten in tijden van corona in hun kot blijven, maar televisiezender VIER komt met een oplossing.

Toch met een oplossing voor het gebrek aan live sport op de beeldbuis. Vanaf 20 april begint VIER met het uitzenden van 'De container cup', een gloednieuw programma. De show speelt zich af in een kleine container en gaat op zoek naar de beste all-round atleet. Dertig topsporters en tien bekende Vlamingen kropen in de container voor zeven proeven: schieten, fietsen, lopen, golfen, roeien, klimmen en gewichtheffen. Elke deelnemer legde de proeven alleen af en elke uitzending worden de prestaties van twee deelnemers weergegeven. In totaal zijn er twintig afleveringen waarin iedereen een keer aan bod komt. De winnaar wordt bepaald door een eindklassement. Geen sport zonder commentaargeving natuurlijk. Die taak nemen Pedro Elias en Wesley Sonck op zich.