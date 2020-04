De saneringsplannen bij Anderlecht krijgen een duwtje in de rug: "Ik wil hier blijven, ik ben de beste verdediger van de competitie"

RSC Anderlecht zal de komende seizoenen de broeksriem moeten aanspannen. Karel Van Eetvelt is van plan de tering naar de nering te zetten bij paars-wit. Vooral de zware lonen van de verhuurde spelers zullen bij de CEO een doorn in het oog zijn.

In die optiek is er goed nieuws. Ognjen Vranjes, die jaarlijks een brutoloon opstrijkt van 1,25 miljoen euro, heeft in een Whatsapp-interview met Het Laatste Nieuws aangegeven bij zijn huurclub AEK Athene te willen blijven. De Grieken betaalden dit seizoen de helft van zijn riante salaris bij Anderlecht.

“Ik ben gelukkig in Athene. Het is hier mijn tweede thuis. Het seizoen kon niet beter verlopen, ik ben de beste verdediger van de competitie." Overtuigen deed de Bosniër bij de Brusselaars allerminst, en dus blijft hij een dure vogel voor een speler zonder sportieve meerwaarde.

“Ik kan daar niks aan doen. Anderlecht gaf me die voorwaarden en heeft ze altijd gerespecteerd. Net zoals ik elke match alles gegeven heb." De 30-jarige verdediger liet zich vooral opmerken met enkele extra-sportieve incidenten.