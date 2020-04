Broers M'Buyu halen herinneringen aan glorieperiode Lokeren op: "Daknam stond garant voor spektakel met mooi voetbal"

Sporting Lokeren is niet meer en iedereen de club een warm hart toedroeg, treurt... Ook Dimitri en Didier M'Buyu. De broers maakten furore bij Lokeren in de jaren '80. Dimitri keerde later nog even terug als sportief directeur, maar moest ook plaats ruimen toen Louis De Vries de club overnam.

M'Buyu is er het hart van in. "Ik hing zonet aan de lijn met mijn broer Didier. Ondanks dat we al geruime tijd wisten dat het ging gebeuren, was het toch emotioneel een haalde nostalgie de bovenhand naar de prachtige tijd die we beleefden met Sporting. Het is niet te vatten dat een traditieclub op deze manier ten onder gaat. Als Lokeraar gewoon niet te geloven", zucht M'Buyu.

"Mijn broer en ik doorliepen alle jeugdreeksen en werden kampioen bij de nationale scholieren. Onder leiding van Aimé Anthuenis werden we kampioen bij de nationale UEFA junioren en groeiden we later door naar de eerste ploeg."

Al die toppers

"We waren hevig supporter van onze helden: Lubanski, Larsen, Hoogeboom, Somers, James Bet, De Beukelaer en vele andere toppers. Daknam stond garant voor spektakel met mooi voetbal. Onder Anthuenis hadden wij een fantastisch team waarmee we zelfs vierde werden en Europees voetbalden. Hoogenboom, Somers, Schoofs, Van Veirdeghem, de broers Versavel, Keshi, Ukkonen, Nijskens... De goeie generaties zijn zich blijven opvolgen tot 4 à 5 jaar geleden..."