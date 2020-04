Genk en Charleroi loodrecht tegenover OH Leuven en Beerschot... Inzet: competitieformat

Het belooft vrijdag een pittige vergadering te worden bij de Pro League. Er moet beslist worden over de stopzetting van 1A, maar nog gevoeliger ligt het competitieformat voor volgend seizoen. Dat zou wel eens zware discussies kunnen opleveren.

Volgens Sporza willen clubs als Genk en Charleroi immers het huidige format behouden, met play-offs dus. Dat zou betekenen dat Waasland-Beveren toch moet degraderen. Al is de kans ook heel reëel dat Moeskroen zijn licentie niet krijgt en Waasland-Beveren dus mag blijven.

Meer discussie is er over wie er mag overgaan uit 1B. Genk en Charleroi willen op basis van het klassement Westerlo laten overgaan. Iets wat bij de twee periodefinalisten Beerschot en OHL absoluut niet in goeie aarde gaat vallen.

Intussen wordt er druk gelobbyd aan de telefoon om mensen uit de K11 aan hun kant te krijgen. Die stemmen zullen immers doorslaggevend zijn.