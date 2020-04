Probeert UEFA-baas met deze uitspraak Belgische clubs te overtuigen om competitie uit te spelen?

UEFA-baas Aleksander Ceferin zal zich flexibel opstellen omtrent de deadline voor het afwerken van de competities. "Er is geen specifieke deadline", reageert hij zelfs. Daarmee zou hij ook voor de Belgische clubs de deur op een kier kunnen zetten om de competitie nog uit te spelen.

"We onderzoeken verschillende opties, maar moeten ook rekening houden met volgend seizoen. Maar we hebben nu nog geen specifieke deadline", reageert Ceferin in de Italiaanse krant Corriere della Sera. Daarmee rekent hij ook meteen af met voorstellen om het huidige seizoen tot september of oktober te laten duren.

"Ik ben van nature een optimist, ik geloof dat er opties zijn om de kampioenschappen te herbeginnen en uit te spelen. Misschien moet dat dan zonder supporters, maar de wedstrijden spelen is belagnrijker. In moeilijke tijden zoals nu, zou het voor de mensen een bepaald gevoel van rust geven als we hervatten, zelfs al is het enkel op de televisie", is Ceferin duidelijk hoopvol.

De UEFA vergadert dinsdagmiddag opnieuw met de verschillende landen en federaties om de opties te bespreken. In België moet de stopzetting van de competitie nog bekrachtigd worden door de Algemene Vergadering van de Pro League, misschien probeert Ceferin nu wel de de Belgische clubs op andere gedachten te brengen.