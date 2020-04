Jean-Marie Dedecker komt met kras verhaal: "Louis De Vries stak anderhalf miljoen euro op zak door transfer van KV Oostende"

Het doek over Sporting Lokeren is gevallen, de Waaslanders zijn failliet verklaard. Jean-Marie Dedecker kwam met een bijzonder kras verhaal over voorzitter Louis De Vries naar buiten.

"Ik ga een voorbeeld geven over Louis De Vries", aldus Dedecker in De Tribune. "Weet u wie gaan lopen is met de helft van de transfersom van drie miljoen euro van Richairo Zivkovic?" "Ik zal het zeggen: Louis De Vries. Hij heeft persoonlijk als makelaar van Zivkovic anderhalf miljoen euro weten te verdienen aan die transfer. Oostende heeft aan die deal kruimels overgehouden." Daarna gaat hij armoezaaier uithangen bij Lokeren "Daarna gaat hij de armoezaaier uithangen bij Lokeren. Dat de rechtbanken dat maar eens allemaal gaan onderzoeken hoe dat allemaal kan. Wat is normaal en wat is frauduleus in dat soort zaken?" "Als je een ijskarretje wil opendoen, dan moet je een financieel plan kunnen voorleggen. Voor een voetbalploeg ..."