KV Kortrijk-voorzitter lijkt fusieplannen nu al op te bergen: "Ik betreur de houding van Moeskroen-voorzitter Declercq"

Er was deze week heel wat te doen rond de mogelijke fusie tussen KV Kortrijk en Moeskroen. KVK-voorzitter Joseph Allijns heeft die plannen (voorlopig?) opgeborgen nadat het nieuws van Moeskroen-kant veel te snel werd gelekt.

"Ik betreur de heisa die rond die zogenaamd mogelijke fusie is ontstaan”, aldus Allijns bij Het Nieuwsblad. “De eerste stap kwam van Patrick Declerck, de voorzitter van Moeskroen. Op zijn vraag hebben we samengezeten, maar ook niet meer."

"Ik ben niet blij dat hij dat verteld heeft in de pers: het was pre-embryonaal. Als je dan leest dat hij zogezegd zijn staart intrekt, dan betreur ik zo’n houding. Hij deed de situatie anders voor dan dat ze is."

Nochtans is Allijns gewonnen voor het idee. "Pas op, een samenwerking kan voordelen geven. We zitten met te veel profploegen. Maar ons hart en ziel van KV Kortrijk verkopen, dat is nooit de bedoeling geweest. Op het vlak van de jeugd was er misschien wel een samenwerking mogelijk . In Moeskroen hebben ze daar met Futurosport een mooi complex. Ik wil onze fans geen pijn doen en zal ze geruststellen: KV Kortrijk zal altijd KV Kortrijk blijven."