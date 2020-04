Makelaar van Overmeire vindt dat hij nog overal meekan in 1A: "Kwaliteit, leidersschap, Belgisch..."

1994 tot 2020, dat zijn 26 (!) jaren bij dezelfde club! Killian Overmeire is de laatste der echte clubspelers. Nooit overwoog hij een andere ploeg, maar nu zal hij wel moeten: "Vorig seizoen informeerde er nog een G5-ploeg, maar Killian veegde alles van tafel voor Lokeren", aldus zijn makelaar.

"Het was altijd Lokeren, Lokeren, Lokeren..." Makelaar Mark Volders kwam de laatste jaren wel regelmatig eens met een geïnteresseerde club op de proppen. "Zeker vorig jaar was er heel veel interesse. Dat is ook mijn job om interesse aan te reiken, maar dat werd telkens snel opzijgeschoven. Dat siert hem natuurlijk. "

"Maar nu beseft hij natuurlijk ook dat het verhaal stopt. En dat is ook Killian: 'geef me een dag of twee-drie en dan kijken we vooruit', zei hij. Ik ben er zeker van dat hij zijn carrière niet op deze manier zal moeten afsluiten en bij een mooie club terecht kan. Hij moet nu zelf de afweging maken op sportief en familiaal gebied."

Vorig jaar heeft er zelfs al een G5-ploeg contact opgenomen

Maar deze Overmeire zou nog heel wat eersteklassers diensten kunnen bewijzen. Leiderschapskwaliteiten, ervaring, Belgisch en transfervrij... Overmeire kan volgens Hein Vanhaezebrouck zelfs mee bij alle ploegen uit de G5. "Ik zou hem overal meenemen", klonk het bij de analist/trainer. "Ja, ik kan me dat wel voorstellen dat Hein dat zegt", knikt Volders. "Vorig jaar was er zelfs interesse van een G5-ploeg en dat verraste hem aangenaam."

"Op de vraag dat hij nog van waarde kan zijn in 1A, wil ik zelfs niet antwoorden. Puur qua kwaliteit heb je niet zoveel van die middenvelders. Weet je, minder dan een jaar geleden vroeg Roger Lambrecht nog meer dan een miljoen voor hem. Effectief gebeurd!"

Overmeire voelt zich nog bijzonder goed en wil nog een aantal jaar meegaan. "Hij focust op minimum twee jaar. Maar dat is ook Killian: hij wil niet profiteren van een club. Bij Lokeren kon hij ook voor veel langer tekenen, maar dat weigerde hij. Zolang hij zich fysiek goed voelt, wil hij door, maar anders stopt het. Dat is nu echter nog bijlange niet het geval."