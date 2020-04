Jong talent van Anderlecht droomt van een toekomst in de Premier League

Op de officiële website van Anderlecht werd gevraagd naar de ambities van Marco Kana. Het jonge talent gaf toe aangetrokken te zijn door het idee van een vertrek naar de Premier League.

Marco Kana, 17 jaar oud, zette dit seizoen zijn eerste stappen in de Jupiler Pro League met Anderlecht. De verdediger, die wordt gepresenteerd als een jong talent, vertrouwde zijn ambities toe in een interview op het officiële YouTube-kanaal van RSCA.

Kana is erop gebrand om bij Anderlecht te blijven om naam te maken. "Mijn ambitie is in de eerste plaats om RSCA te laten zien waartoe ik in staat ben. Ik wil mezelf te bewijzen aan RSCA."

De leerling van Vincent Kompany is echter ook bezig met de toekomst. Hij droomt vooral van de Premier League. "Later wil ik eerst in het buitenland spelen bij een top- of sub-topclub. En dan bij een topclub in Engeland, bij voorkeur in de Engelse top 5. Ik hou echt van de Engelse top 5. Op dit moment geef ik de voorkeur aan Liverpool. Ze domineren echt alles, maar ik heb geen favoriet team. De vijf clubs zijn voor mij: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal en ook Tottenham."