Bij Antwerp wordt er, ondanks het coronavirus, nog gewerkt aan de nieuwe tribune: "We zullen dan zeker klaar zijn"

Ondanks het coronavirus wordt er op de Bosuil nog steeds gewerkt aan de nieuwe tribune. Volgens Paul Gheysens, de voorzitter van Antwerp, zal de tribune klaar zijn voor het begin van het nieuwe seizoen.

Paul Gheysens heeft bij Sporza uitgelegd dat er wel vertraging is opgelopen. "We zijn geen dag gestopt. We zaten de voorbije weken wel aan 10% van onze capaciteit, maar het is ondertussen al terug 50 à 60%. Ik ben er zeker van dat de tribune klaar zal zijn voor het begin van het nieuwe seizoen."

De voorzitter van Antwerp had ook nog iets te zeggen over de andere beroepsgroepen. Hij vindt Ghelamco, waar hij de baas is, een voorbeeld. "Het is een gemiste kans van de beleidsmakers. Ze hadden de regels beter langzaam opgebouwd. Ik vind dat mensen dringend weer aan het werk moeten onder strenge voorwaarden."