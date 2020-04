Bij Proximus betreuren ze het feit dat er geen overleg was met de rechtenhouders: "We moeten samen een constructieve oplossing zoeken"

Telenet vroeg eerder al om een deel van het tv-geld terug te betalen, maar volgens Proximus bestaan er ook nog andere oplossingen. De telecomoperator stuurt aan om de competitie af te werken.

Bij Proximus zijn ze teleurgesteld over het feit dat de Raad van Bestuur van de Pro League de voorkeur geeft aan een vervroegde beëindiging van de nationale competitie zonder daarbij te overleggen met rechtenhouders Telenet, Voo en Proximus.

"We zijn verrast over het feit dat er niet wordt gezocht naar een constructieve oplossing zoals in andere Europese competities. De Pro League liet ook blijken dat ze de rechtenhouders niet naar behoren zouden vergoeden als dit belangrijke deel van het kampioenschap weg zou vallen", aldus Fabrice Gansbeke, de woordvoerder van Proximus, bij Het Nieuwsblad.

Volgens Proximus zou de competitie kunnen heropstarten, maar de gezondheid van de spelers en de fans komen op de eerste plaats. Als de competitie toch wordt stopgezet, hopen ze op een proportionele terugbetaling.