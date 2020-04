Pro League tevreden met coronamaatregelen van Standard

De Pro League heeft bij monde van Pierre François positief gereageerd op het loonakkoord van Standard en noemt het zelfs een "schoolvoorbeeld".

De situatie rond de technische werkloosheid bij Standard, staat al even ter discussue. De Pro League adviseerde de clubs om geen technische werkloosheid in te roepen voor haar spelers maar Standard dreigde er toch mee.

Maar ondertussen hebben Standard en Sporta een akkoord gevonden om de lonen te verlagen én om zelfs een deel te doneren aan de Luikse ziekenhuizen.

Pierre François, CEO van de Pro League wil de directie van Standard en Sporta bedanken voor hun houding in het dossier. "Het is bovendien zeer knap dat er een deel naar de ziekenhuizen zal gaan. Het akkoord tussen Standard en haar spelers is een schoolvoorbeeld van het principe dat we ons als voetbalclub solidair moeten opstellen vandaag de dag", aldus een tevreden CEO.