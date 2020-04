De trainer van Lokeren-Temse (voorlopig de enige ex-prof) zoekt nog enkele spelers voor zijn kern: "Voor elke linie iemand uit de Lokerse jeugd halen"

Een 'nieuw' gezicht volgend jaar in tweede amateurklasse: KSC Lokeren-Temse. Een nieuw stadion ook, want de club verhuist volgend jaar naar Daknam. Voor het eerst in lange tijd zal daar dus geen profvoetbal te bezichtigen zijn en ook weinig oude bekenden van het profvoetbal.

"Ik moet de enige zijn die ervaring heeft in eerste klasse", vertelde Yves Van Der Straeten ons. Hij was de voorbije drie jaar de T1 bij Temse en zal ook volgend jaar in de dug-out staan bij de fusieploeg. De 49-jarige trainer verdedigde het doel van Lierse en Antwerp in de Belgische hoogste voetbalklasse.

Tussen de spelers die volgend jaar onder contract liggen bij de club zit (voorlopig) geen ex-prof, maar de kern ligt nog niet helemaal vast. "Wat de contractverlengingen voor volgend jaar betreft, dat blijft zo. Er liggen 15 spelers onder contract en ik werk graag met een kern van 21 spelers plus drie keepers", legde de coach uit.

Met of zonder Ernest Nfor?

"Ik verwacht ook nog jongens die de overstap maken uit de jeugd van Lokeren, uit elke linie. Zij kunnen misschien uitgroeien tot basisspelers in Tweede Amateur of op termijn zelfs nog een stapje hoger. Mits wat leergeld, want dat merk ik toch bij jongelingen die de overstap maken van profclubs."

In de ploeg die dit jaar in tweede amateurklasse uitkwam vinden we twee bekende namen terug: Lode Vertonghen en Ernest Nfor. Vertonghen, de broer van Rode Duivel Jan, trekt volgend jaar naar SK Londerzeel. De toekomst van Nfor is nog onzeker. "Het contract van Ernest werd niet verlengd. Het is echt een topkerel die van grote waarde was voor de groep, maar als spits was hij niet efficiënt genoeg. We waren met hem aan het praten voor een functie als speler/beloftecoach, maar dat dossier ligt nu stil."

Ernest Nfor voetbalde in de Jupiler Pro League voor Gent, Zulte Waregem en Kortrijk.

"Voor het overige vormden we een jonge groep met de ervaren Steven Schürman als aanvoerder. Hij heeft al flink wat watertjes doorzwommen op dit niveau. We hebben ons weten te redden met die jonge groep en dat ging gepaard met enkele moeilijke periodes, maar ook met enkele positieve uitschieters. Zo hebben wij als enige ploeg de scalp van kampioen Knokke gepakt", besloot Van Der Straeten.