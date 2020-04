Ex-Anderlechtspeler geeft toe: "Ik had onder Kompany misschien wel mijn kans gekregen"

Milan Corryn trok twee jaar geleden de deur achter zich toe in het Astridpark en stortte zich op een avontuur in het buitenland. Niet bij een Europese (sub)topper maar wel in Slowakije bij AS Trencin. Spijt heeft hij niet, maar...

"Misschien had ik onder Kompany wel mijn kans gekregen", zegt Corryn bij HLN. De middenvelder is nog altijd maar 21 jaar dus heeft nog een hele carrière voor zich. Daarom keken veel voetbalkenners raar op van zijn keuze voor een avontuur in Slowakije.

Maar toch heeft hij geen spijt. "Ik heb hier mogen proeven van het volwassenvoetbal. Het is jammer dat ik nooit heb kunnen doorbreken bij Anderlecht, maar het is nu zo", is hij eerlijk.

Corryn heeft nog één jaar op zijn contract staan bij Trencin, keert hij daarna terug naar België? "Ik zou me absoluut graag willen tonen in België en ik weet dat er clubs zijn die me volgen", blijft Corryn mysterieus.