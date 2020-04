Club Brugge heeft goud in handen! Transfermarkt laat marktwaarde van De Ketelaere op enkele maanden maar liefst maal 76 gaan

Club Brugge heeft met Charles De Ketelaere goud in handen. En dat vertaalt zich ook in de marktwaarde van het goudhaantje. Die schoot op enkele maanden tijd door het dak.

Club Brugge maakte van de coronacrisis om het contract van Charles De Ketelaere open te breken en te verbeteren. Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe beseffen als geen ander dat ze goud in handen hebben.

Zes maanden geleden was De Ketelaere een nobele onbekende. Zijn marktwaarde was volgend Transfermarkt in september 2019 amper 100.000 euro. Dat is momenteel niet meer het geval.

76 keer meer

Op amper zes maanden tijd steef de marktwaarde van de youngster 7,6 miljoen euro. Dat is 76 keer meer en dus ronduit indrukwekkend. We zijn nu al benieuwd naar het prijskaartje dat blauw-zwart op een dag rond zijn nek zal hangen.