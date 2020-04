Supertransfer is in de maak: 'PSG zoekt nieuwe ster en heeft hem al zo goed als binnen'

Het is PSG menens om Paul Pogba terug naar Frankrijk te halen. De Franse landskampioen wil van de middenvelder hét uitgangsbord van de club maken. Ook de speler zelf ziet het helemaal zitten.

PSG is autoritait in Frankrijk, maar het blijft wachten op Europese successen. Bovendien lijken Kyllian Mbappé én Neymar op weg naar de uitgang. Er is een nieuwe ster nodig.

En dus wordt er in de richting van Paul Pogba gekeken. Dat kan je HIER nog eens nalezen. PSG wil koste wat kost een Frans uitgangsbord. Pogba is de ideale man. En hij wil zelf ook komen.

De middenvelder van Les Bleus voelde zich op Old Trafford nooit gewaardeerd. Eerst met een onvoldoende weggestuurd richting Turijn, vervolgens te hard aangepakt door fans én coaches.

Ook Manchester United beseft dat het onmogelijk wordt om de middenvelder langer te houden. Meer zelfs: Mino Raiola verkondigde al dat zijn speler zijn laatste wedstrijd in het shirt van The Red Devils heeft gespeeld. Wordt ongetwijfeld vervolgd...