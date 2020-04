Is stopzetting van Jupiler Pro League nutteloos? 'Dit gaat de Veiligheidsraad vanmiddag beslissen'

De Algemene Vergadering van de Pro League moet maandag beslissen of het advies van de Pro League wordt gevolgd om het seizoen definitief stop te zetten. Wellicht is hun beslissing zelfs niet meer nodig.

Het Laatste Nieuws laat weten dat de Nationale Veiligheidsraad vanmiddag zal beslissen dat alle voetbalwedstrijden tot en met 31 augustus zullen verboden worden. Geen voetbal achter gesloten deuren. Op die manier wordt het voorbeeld van Nederland gevolgd.

Dat wil zeggen dat ook het volgende seizoen zich later op gang zal trekken. Onder voetbaljaargang 2019 - 2020 mogen we sowieso een streep trekken. De Pro League vreesde nog even sancties van de UEFA, maar die zijn ondertussen ook van de baan.