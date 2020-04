Met 20 clubs in 1A en geen 1B meer? Voorzitter van Deinze ziet het al zitten: "Vraag maar aan Club Brugge hoe moeiljk het is om hier te komen spelen"

Na een seizoen lang oppermachtig te zijn geweest mag Deinze de hoogste amateurklasse achter zich laten en de stap naar het profvoetbal zetten. Door de licentieperikelen en de geruchten over een nieuw format weet de club echter nog niet in wat voor een reeks het volgend jaar terecht zal komen.

Vier clubs haalden geen licentie (tenzij het BAS er anders over beslist) en mogelijk promoveren er nog twee naar 1A. Dan wordt het puzzelen voor een volwaardige tweede afdeling te krijgen.

"We hebben geen zin om volgend seizoen enkel met Westerlo en Union, en misschien ook nog RWDM, Seraing en Lierse Kempenzonen in 1B te spelen. Of een viertal ploegen aangevuld met de beloften van de grote clubs? Neen, bedankt", aldus Denijs Van de Weghe, de voorzitter van Deinze, bij Sporza.

Zijn voorstel? 20 ploegen in 1A en 1B laten voor wat het is. Mits enkele versterkingen denkt de voorzitter dat Deinze zich moet kunnen handhaven op het hoogste niveau. "Vraag maar eens aan Club Brugge hoe moeilijk het is om in Deinze te komen spelen. En in de voorbereiding liggen wij nooit onder tegen ploegen uit 1A. Ik zou zeggen, laat ze maar komen", besloot hij.