Voetballen met een mondmasker als zelfs lopen al moeilijk is? Rode Duivel spreekt uit ervaring

In Duitsland wil men op 9 mei weer aan competitievoetbal doen. Om dat voor de spelers veilig te houden ligt er een plan op tafel om met mondmaskers te spelen. Geen eenvoudige opgave.

Zo mogen de mondmaskers niet bewegen of aangeraakt worden door een andere speler. Gebeurt dat wel, dan zou het spel worden stilgelegd. En als het wel goed werkt, dan nog is het behoorlijk lastig om met een mondmasker te sporten.

Dat vindt althans Thomas Vermaelen. De Rode Duivel is actief bij het Japanse Kobe en moet zijn conditie individueel op peil houden. "Er wordt aangeraden om met een mondmasker te lopen, maar dat is best wel lastig. Sowieso zag je in Japan ook voor de coronacrisis al wel veel mondmaskers in het straatbeeld. Sommige spelers droegen zelfs mondmaskers bij verplaatsingen. Niet om te voetballen, maar misschien in de toekomst wel", legde de Rode Duivel uit bij Sporza.