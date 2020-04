Bondscoach trekt alle registers open richting criticasters van Romelu Lukaku: "Alsof je ging zeggen dat Maradona niet kon tackelen"

Bij Roberto Martinez hoef je niet aan te komen met kritiek op Romelu Lukaku. We weten al langer dat de aanvaller in hoogste schuif van de bondscoach ligt. En terecht! Martinez heeft dan ook een boodschap voor alle kritikasters.

Volgens Martinez wordt er veel te veel gefocust op wat hij niet kan. "Analisten hebben de neiging om altijd maar weer te willen benadrukken wat een speler niet heeft of kan", zegt hij in The Times. "Er zijn bepaalde spelers bij wie we het altijd over de goede dingen hebben en er zijn er bij wie we analyseren wat ze niet kunnen. ‘Rom’ viel in die laatste categorie tijdens zijn periode bij Chelsea."

Martinez had hem zelf onder zijn hoede bij Everton, waar hij aan de lopende band scoorde. “Maar toen hij naar Manchester United vertrok, kreeg je opnieuw het gevoel dat iedereen opnieuw zou gaan klagen als ‘Rom’ niet scoorde. Dat er weer negativiteit zou komen over zijn prestaties.”

“Hem beoordelen op wat hij niet doet, is alsof je zegt dat Diego Maradona niet kon tackelen. Of niet goed kon verdedigen bij standaardsituaties of dat hij niets met rechts kon. Niemand had het over hoe vaak Maradona zijn rechtervoet gebruikte. ‘Rom’ is een doelpuntenmaker. Dat is zijn taak en daar is hij goed in.”