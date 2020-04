László Bölöni legt uit op welke manier hij belangrijk was bij de ontwikkeling van één van de beste spelers ter wereld: "Hij speelde als nummer 9, maar..."

De Roemeense coach heeft een aantal goede tijden gehad in Ligue 1 en momenteel doet hij het uitstekend in de Jupiler Pro League. Maar het is ook algemeen geweten dat hij een zekere Cristiano Ronaldo heeft gelanceerd.

László Bölöni had één van de beste periodes van zijn trainerscarrière bij Sporting CP tussen 2001 en 2003. Hij was degene die de carrière van Cristiano Ronaldo op gang bracht. De huidige coach van Antwerp legde bij Marca uit dat hij snel onder de indruk was.

"Hij speelde als een nummer 9 bij de jongeren, maar ik besloot hem op te stellen als een rechter vleugelspeler omdat hij jong en licht was. Het zou erg moeilijk voor hem geweest zijn om met zijn rug naar het doel te spelen. In de groep was hij met zijn snelheid en fantastische techniek veel effectiever", legde de Roemeen uit.

In het begin ontbrak het CR7 aan efficiëntie en Bölöni probeerde hem daarin te helpen. "Ik ben blij met de beslissing die ik heb genomen, maar in het begin was het moeilijk. Het belangrijkste voor hem was toen om te dribbelen. Hij kon niet spelen zonder te dribbelen. Mijn taak was om hem te vertellen dat één dribbel goed was, maar dat vijf dribbels te veel waren. Ik probeerde hem uit te leggen hoe nuttig deze dribbels waren en hij vond met zijn intelligentie beetje bij beetje de juiste weg," concludeerde László Bölöni.