Fantastisch! Antwerp-fan 'adopteert'... Wit-Russische club: "Ze gebruiken zelfs mijn vlaggen tijdens de wedstrijden"

Wat doe je als het coronavirus je wedstrijden van je favoriete ploeg afpakt? Voor Wesley Dupont was het duidelijk: een andere ploeg zoeken om voor te supporteren. En waarom niet meteen je eigen club 'adopteren'? Bij FC Isloch zijn ze er alvast heel blij mee...

FC watte? Voor het grote publiek zal het een nobele onbekende zijn. De club speelt nog maar sinds 2016 op het Wit-Russische hoogste niveau. En dan nog... We dagen u uit om drie ploegen uit de Wit-Russische competitie op te noemen.

Een beetje uitleg van de man in kwestie is dus wel op zijn plaats. "Het is begonnen toen onze voetbal in België gestopt is. Vier kameraden zonder voetbal, zonder discussies,... daar moesten we iets op vinden", aldus Wesley Dupont.

"Toen we zagen dat de competitie in Belarus net begon, hebben we besloten om elk een club te 'adopteren' om de lockdown en periode zonder voetbal door te komen. Daarbij is mijn willekeurige keuze op FC Isloch uit Minsk gevallen", zegt hij.

Mijn ontwerp van vlag wordt gebruikt tijdens matchen van Isloch

Maar daar stopte het niet voor Dupont. "Om het allemaal wat echter te maken heb ik dan een persoonlijk vlag ontworpen voor mezelf. De 'Antwerp Branch', mijn link naar Royal Antwerp FC en mijn geliefde stad. De mensen van FC Isloch hebben dat opgepikt en waren zo fier dat ze mij nu bijna dagelijks berichten sturen met alle updates van hun club en dergelijke."





Wat begon als een grap werd wel redelijk snel serieus, want de supporters van Isloch zijn gek van de Antwerpse fan. "Ze vonden mijn ontwerp(en) ook zo fantastisch dat ze er zelf vlaggen van gemaakt hebben om tijdens de match te gebruiken. Ondertussen zitten we wekelijks op post om de matchen van FC Isloch te bekijken via de livestreams op Youtube."

Meer en meer Belgen kijken nu naar Isloch

En zijn actie blijft niet zonder gevolgen. Isloch staat voor het eerst in zijn bestaan tweede in de Wit-Russische Premier League. "De Belgische support helpt", knipoogt Dupont. "Meer en meer mensen hebben dit reeds opgepikt en zitten nu ook wekelijks naar FC Isloch uit Belarus te kijken, geweldig toch?"

Maar Antwerp blijft natuurlijk de eerste liefde. "Van zodra RAFC terug begint ligt de focus terug daar, al zal ik FC Isloch nog wel wekelijks blijven volgen. Al is het alleen ook maar om die mensen daar te steunen. Die zijn ontzettend vriendelijk en zo fier! Ik zou zeggen: FORZA ISLOCH!"