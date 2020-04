Laatste kans: win snel nog een prachtig boek over de beste voetballers van Royal Antwerp

Willems Uitgeverij komt met een nieuwe rubriek van boeken: de Eeuwige 25, met de beste voetballers van een bepaalde club. Met deze keer ... Royal Antwerp FC!

Als oudste voetbalclub van België heeft Royal Antwerp FC mee een groot gedeelte van onze voetbalgeschiedenis gekleurd.

De hoogtepunten en mindere periodes van de voorbije honderveertig jaar kwamen tot stand door de inzet van honderden voetballers. Daaruit de “Eeuwige 25” kiezen, kan ongetwijfeld voer zijn voor urenlange discussies aan de toog.





De gekozen selectie biedt in elk geval een beknopt overzicht van de geschiedenis van de club en tegelijkertijd lever ze een aantal leuke weetjes en anekdotes. Je leest het verhaal van “helden” als Dis Bastin, Bob Paverick en Vic Mees, die in vergane gloriejaren Antwerp aan titels en bekerwinst hielpen.

De generatie die in de jaren negentig van vorige eeuw Europese successen boekte komt aan bod en zelfs een donkere periode van bijna anderhalf decennium tweede klasse leverde haar vedetten op.

