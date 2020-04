Antwerp betreurt heengaan populaire jeugdafgevaardigde na strijd tegen corona

Bij Antwerp betreuren ze het heengaan van jeugdafgevaardigde en afgevaardigde van de ballenjongens, Gie Hontelé. De 69-jarige populaire gepensioneerde bezweek maandag aan het coronavirus.

Hontelé was een graag gezien persoon bij de jeugd van Antwerp en werd liefkozend 'topdelegie' genoemd. Hij kwam in 2008 bij de club en maakte zich enorm populair met zijn positieve levensfilosofie.

“Al onze spelers deden hun uiterste best voor Gie, want ze wisten dat ze dan kans maakten om op matchdag naast de lijn te mogen staan”, zegt jeugdsecretaris Michel Bultynck in GvA. “Wij noemden hem onze topdelegie.”