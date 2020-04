Transfervrije Belgen: waarom deze spelers een buitenkans zijn voor Belgische clubs

Het is altijd leuk om Belgische clubs te zien die de Belgische kaart trekt. Aankomende zomer zullen de clubs uit de Jupiler Pro League dan ook hun ogen openhouden, op zoek naar buitenkansjes. Wij hebben enkele namen genoteerd die deze zomer wel eens zouden kunnen terugkeren naar eigen land.

Ismail Azzaoui

De jonge vleugelspeler stond enkele jaren geleden gekend als een groot talent. Het jeugdproduct van Anderlecht werd weggeplukt door Tottenham, en belandde uiteindelijk bij Wolfsburg. Ondanks een debuut op 17-jarige leeftijd in de Bundesliga, bleef zijn grote doorbraak uit. Na een verdienstelijk seizoen bij Willem II in de Eredivisie, wandelt Azzaoui deze zomer gratis de deur uit bij Wolfsburg. Misschien kan de ondertussen 22-jarige zijn carrière herlanceren bij een leuke club uit de Jupiler Pro League.

Stijn Wuytens

Wuytens speelt al jarenlang in Nederland en heeft er een sterk seizoen opzitten bij AZ. De 30-jarige verdediger kan ook voor enkele Belgische topclubs van belang zijn. Wuytens zorgt voor voetballend vermogen van achteruit en brengt de nodige ervaring met zich mee. Slaan de Belgische clubs deze zomer toe?

Dennis Odoi

Odoi gaf eerder al aan dat hij zeker openstaat voor een terugkeer naar België. Net als Wuytens brengt ook Odoi een schat aan ervaring met zich mee. De ex-speler van Lokeren heeft er zelfs een jaartje Premier League op zitten. Odoi kan als enige in de lijst zeggen dat hij een Rode Duivel is, de teller bleef sindsdien wel steken op één cap.

Dario van den Buijs

De zoon van Stan Van den Buijs kwam via de jeugdopleiding van Club Brugge in Nederland terecht, waar hij het afgelopen seizoen actief was bij Heracles. Een kans om zich te bewijzen in de Jupiler Pro League heeft de verdediger nog niet gehad. Mogelijk komt daar deze zomer verandering in. Van den Buijs is er nog maar 24 en heeft dus nog aardig wat progressiemarge.

Nill De Pauw

Ook al zit De Pauw nog maar sinds januari in Cyprus, bij Astromitos. Toch bestaat de kans dat De Pauw de Cypriotische deur al achter zich dichttrekt. De vleugelspeler heeft er geen al te best half seizoen op zitten en de kans is dus klein dat Astromitos de optie om zijn contract te verlengen zal lichten. De Pauw heeft zich in België echter al meerdere keren bewezen en kan voor verschillende clubs nog een meerwaarde betekenen.

Viktor Klonaridis

De Belgische Griek zal bij menig voetbalkenner nog wel een belletje doen rinkelen. De voormalige jeugdinternational probeerde via Frankrijk en Griekenland door te breken en speelde in een ver verleden nog een seizoen op huurbasis bij Moeskroen. Ondertussen is Klonaridis al enkele jaren ouder en rijper en doet de kans zich misschien voor om zich in de Jupiler Pro League eens te bewijzen.

Danilo

De zoon van Wamberto heeft ondertussen al heel wat watertjes doorzwommen. Via de jeugdopleiding van Ajax kwam hij bij Standard terecht, maar een doorbraak zat er niet in. Na Standard volgde passages in Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Ondertussen is Danilo 30 geworden en kan hij zijn ervaring gebruiken om het in België nog eens te proberen.

Ziguy Badibanga

Badibanga speelde meer dan 60 competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League en koos er dan voor om het buiten onze landgrenzen te proberen. Badibanga kende afwisselend succes in Griekenland, Cyprus, Moldavië en Kazakhstan en zou nog wel eens kunnen hopen op een mooie transfer naar de Jupiler Pro League.

Jonathan De Bie

De jonge doelman stond gekend als een groot talent bij Anderlecht en Tottenham plukte De Bie weg. Een doorbraak in Engeland zit er echter niet in en Tottenham heeft al aangegeven het contract van De Bie niet te verlengen. De Bie stond al op de radar van AA Gent en Anderlecht. De kans is dus groot dat we hem aankomend seizoen in de Jupiler Pro League mogen bewonderen.

Sekou Sidibe

Sidibe staat al langere tijd gekend als een groot talent en een doorbraak bij PSV leek vanzelfsprekend. Afgelopen seizoen lukte hem zes doelpunten in 24 wedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn contract zou mogelijk nog verlengd worden, dus het is aan de Belgische clubs om zo snel mogelijk toe te happen.