Cijfers bewijzen: op 1-0 of 0-1 achterstand komen tegen Club Brugge, Genk en Anderlecht is dodelijk

Als eerste op voorsprong komen is enorm belangrijk in het voetbal. Een Belgische ploeg die de voorbije vijf jaar de 1-0 of 0-1 maakte, had 66,3% kans om die match ook te winnen.

Dat bewijzen de cijfers in het rapport van CIES. Het onderzoeksbureau onderzocht alle wedstrijden tussen 1 januari 2015 en 31 december 2019 van de zestien teams die nu in de Jupiler Pro League uitkomen. In 1453 matchen opende een ploeg de score en in 963 matchen daarvan won de ploeg die als eerste scoorde: 66,3%.

Onvoorspelbare competitie

Dat maakte van de Belgische competitie de minst voorspelbare competitie van Europa. In alle andere landen ligt dat percentage hoger. Zo is in Moldavië of in Bulgarije de ploeg die als eerste op voorsprong komt in respectievelijk 80% of 75,3% van die matchen ook de uiteindelijke winnaar. De Premier League (71,1%) en de Bundesliga (67,8%) schommelen rond het gemiddelde van de 92 onderzochte competities (70%).

CIES berekende ook de percentages van de zestien eersteklassers tussen begin 2015 en eind 2019. Daaruit blijkt dat Club Brugge het efficiëntst met het openingsdoelpunt omspringt. 112 keer opende blauw-zwart de score en in 94 van die 112 matchen pakte het ook drie punten.

Genk volgt op de tweede plaats met een winstpercentage van 78,1% op de 114 matchen waarin het als eerste op voorsprong kwam. Anderlecht opende op 105 gelegenheden de score en scoort daarmee lager dan Gent (108) en Charleroi (106), maar sprong daar wel zorgvuldiger mee om.