CR7 of 'O Fenomeno'? Deze verdediger speelde met beiden en heeft een duidelijke voorkeur

Mikaël Silvestre speelde in zijn carrière zowel met Cristiano Ronaldo als de andere Ronaldo samen. De Fransman was onder de indruk van beide spelers, maar als hij een keuze moet maken, heeft hij toch een voorkeur.

Silvestre maakte Ronaldo een seizoen mee bij Inter en zag hoe Cristiano Ronaldo zich bij Manchester United opwerkte tot Gouden Bal-winnaar. "Ik heb tegen Messi gespeeld en Cristiano Ronaldo was bij Manchester United mijn ploeggenoot. Maar de snelheid van Ronaldo was van buitencategorie."

"Hij werd niet voor niets 'O Fenomeno' genoemd. Alle onderdelen van het spel waren bij hem van topniveau", stak Silvestre zijn lof niet onder stoelen of banken.

"Cristiano Ronaldo heeft drie of vier trucjes, die hij telkens weer opnieuw gebruikt. Maar Ronnie vond ter plekke dingen uit. Die kon je niet naar rechts of naar links dwingen. Hij kwam ter plekke met een oplossing."

Ronaldo kende jammer genoeg veel blessures, waardoor zijn carrière toch wat afgeremd werd. Maar voor Silvestre bestaat er geen twijfel. "Zelfs met een been was hij nog iedere verdediger in Europa de baas. Hij kon van overal scoren. Hij was niet te stoppen."