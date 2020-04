Vadis Odjidja is diep onder de indruk van ploegmaat: "Dat heb ik nog nooit gezien bij zo'n jonge speler"

Zijn naam staat ongetwijfeld aangestipt bij menig Europese (sub)topper en volgens zijn ploegmaat bij Gent is dat geen toeval.

De Buffalo's hebben een uitstekend seizoen achter de rug. De andere kant van de medaille is dat enkele blauwwitte sleutelelementen de belangstelling zullen trekken uit het buitenland: "Onze aanvallers zijn zeer in trek en dat is normaal", zegt Vadis Odjidja aan La Dernière Heure.

De meest geciteerde naam is ongetwijfeld die van Jonathan David, ook de kapitein van Gent is onder de indruk: "Wat zo bijzonder is aan hem is hoe kalm hij er allemaal onder blijft. We lezen dat hij gevolgd wordt door Barcelona en Arsenal, ik weet niet of dat waar is, maar hij blijft er in elk geval erg kalm onder."

Waar de toekomst van de Canadees ook ligt, Vadis voorspelt hem een mooie carrière: "Het is nauwelijks zijn tweede seizoen bij de profs, het is ongelooflijk wat hij al gepresteerd heeft. Hij is zo kalm en matuur. Dat heb ik nog nooit gezien bij zo'n jonge speler en ik denk dat hij het ver gaat schoppen."