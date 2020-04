Genk-trainer Wolf ziet positieve punten op training: "Sommige spelers gaan hier sterker uitkomen"

Geen groepstrainingen en dat steekt wel bij de meeste voetballers. Maar in Genk nemen ze nu de tijd om individueel aan sommige jongens te werken. Trainer Hannes Wolf ziet er dan ook het positieve van in.

De technische kwaliteiten bijschaven... "Traptechniek bijvoorbeeld. Afwerken op doel, maar ook voorzetten. 40, 50 ballen na elkaar. Tijdens de competitie zit je in een vast trainingsritme en ben je beperkt in je mogelijkheden", zegt hij in HLN.

"Recuperatietrainingen na een wedstrijd, en dan volgt de opbouw en de tactische trainingen voor de volgende match. Dat valt allemaal weg. We kunnen nu focussen op dingen waar anders amper tijd voor is. Het klinkt vreemd, maar sommige spelers gaan hier sterker uitkomen."

Zelf zit hij ook niet stil. "Ik overleg bijna dagelijks met technisch directeur Dimitri de Condé en hoofdscout Dirk Schoofs. De druk op het analyseren van de komende tegenstander is weggevallen. Ik heb veel meer tijd om interessante spelers in detail te bekijken. Daar heb je als coach tijdens het seizoen gewoon de tijd niet voor. We bereiden volop volgend seizoen voor."