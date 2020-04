Beslissing Ligue 1 met de grond gelijk gemaakt: "Oneerlijk, onrechtvaardig en onwetmatig"

Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat de Franse voetbalbond PSG tot kampioen zou uitroepen en er twee ploegen zouden zakken uit de Ligue 1 aangezien de competitie definitief is stopgezet. Maar daar komt nu veel kritiek op.

De voorzitter van Toulouse is helemaal niet te spreken over de beslissing. Op de clubwebsite legt hij uit: "Het gevolg is dat we niet in staat zijn om op het veld onze kansen te verdedigen om in de Ligue 1 te blijven. We betreuren het ten zeerste, een voorlopig klassement in dit stadium van de competitie is nooit goed voor het eindklassement."

De voorzitter gaat verder: "Elke beslissing die wordt gedaan omtrent dalen op vlak van een voorlopige rangschikking is oneerlijk, onrechtvaardig en onwetmatig", maakt hij zich sterk.

De vraag was wel of Toulouse zich nog kon redden. Met nog 10 wedstrijden te gaan hadden ze 13 punten in totaal en 14 punten achterstand op de eerstvolgende plaats die geen degradatie zou betekenen.