Belg in Frankrijk wil duidelijkheid en ziet mogelijk Europees voetbal aan zijn neus voorbij gaan

De competitie in Frankrijk is dan wel stilgelegd, maar het is wachten op een duidelijk statement van de Franse voetbalbond. Zo is er ook daar nog onduidelijkheid over de Europese tickets. Voor Thomas Foket, speler van Reims, een belangrijke beslissing.

“Ik begrijp deze beslissing wel, hoor. Het is de correcte", zegt Foket in HLN. "De competitie nog rap rap rap proberen afwerken, dat zou te haastig geweest zijn. Wat niet wegneemt dat ik veel liever de competitie had voltooid, maar het is niet mogelijk. Wat ik nu wil weten, is hoe het verder moet. Dan kan je mentaal een streep trekken onder dit seizoen en zeggen: ‘Het is mooi geweest.’" Voor Reims hangt er nog veel af van de beslissing van de bond. Ze staan momenteel vijfde, maar PSG en Strasbourg hebben speeldag 28 niet kunnen spelen. Als die speeldag nietig verklaard wordt, grijpt Reims naast een Europees ticket. “Pffff, we verdienen gewoon die vijfde stek.”