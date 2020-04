Vandenbempt ziet dat Rouches zich intern grote zorgen maken: "Standard zit in overlevingsmodus"

De zoektocht van Standard naar geld om het dossier bij het BAS rond te krijgen, verloopt niet over rozen. Voorzitter Bruno Venanzi zoekt allerhande financiers om toch maar de nodige 14 miljoen op de rekening te hebben. Volgens Peter Vandenbempt is er intern grote ongerustheid.

Vandenbempt hoorde de zorgen. "Officieel is Standard vol vertrouwen in de goede afloop, maar intern is er toch grote ongerustheid. Luik houdt de adem in. Overigens zijn ook de grote plannen van Venanzi voor de renovering en uitbreiding van Sclessin in gevaar. De financiering ervan – Venanzi sprak van 80 miljoen – verloopt moeizaam", schrijft hij bij Sporza.

"De zoektocht naar kapitaal loopt niet enkel langs privépersonen en bedrijven, maar ook langs de regionale overheid via enkele publieke investeringsfondsen – met overheidsgeld dus – die ook in vastgoed kunnen investeren. Het is duidelijk : Standard zit in overlevingsmodus en is op zoek naar centen. In deze onzekere coronatijden is dat nóg moeilijker dan anders."