Anderlecht wil populaire trainer niet ontslaan en laat hem contract uitdoen

Jelle ten Rouwelaar wordt dus de nieuwe keeperstrainer bij Anderlecht. Maar wat dan met de huidige? Max de Jong is al sinds 2012 bij de club en heeft nog één jaar contract.

De Jong is niet van plan zelf te vertrekken en Anderlecht wil hem niet ontslaan, want binnen de club is hij bijzonder populair. De Jong zal dus blijven om de doorstroming van jong talent te begeleiden.

In Neerpede doet er al jaren een grapje de ronde 'Max overleeft alles'. De keeperstrainer kwam aan met John van den Brom en heeft intussen inderdaad al zes trainers versleten die hun eigen technische staf meebrachten, maar De Jong bleef de enige constante in al die jaren.