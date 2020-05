"Voetballen met publiek onmogelijk zonder vaccin"

Eden Hazard en Thibaut Courtois zullen nog even moeten wachten vooraleer ze het voetbalveld weer mogen betreden. Irene Lozano, voorzitster van de Spaanse sportraad ziet de competitie nog niet meteen hervat worden.

"Het is nog te vroeg om te speculeren over wanneer de competitie hervat zal worden. Eerst en vooral moeten de coronacijfers nog geanalyseerd worden", aldus Irene Lozano.

La Liga werd na 27 speeldagen stopgezet, maar het seizoen uitdoen blijft een van de mogelijkheden. Al zal dat wel zonder publiek zijn.

"Zolang er geen vaccin is, is het ontoelaatbaar om wedstrijden te spelen met publiek", klinkt het duidelijk in Spanje. De Spaanse regering gaf wel al groen licht aan de clubs om vanaf 4 mei hun spelers te testen op het coronavirus.

Het is voor de clubs de eerste stap richting het hervatten van de competitie. Momenteel is FC Barcelona leider. De Catalanen tellen twee punten meer dan Real Madrid.