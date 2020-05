Napoli komt in Brugge uit in de zoektocht naar broodnodige versterking voor het aanvallend compartiment

Club Brugge is in deze coronatijden al flink aan het werk om ook de volgende jaren hun positie aan de top van het Belgisch voetbal te bestendigen. Blauw-zwart moet immers deze zomermercato serieus rekening houden met het verlies van enkele van hun goudhaantjes.

België wordt stilaan te klein voor enkele blauwzwarte spelers. Krépin Diatta maakte de nodige indruk dit seizoen en valt dan ook in de smaak van half Europa. De Senegalese flankflitser werd nu volgens Area Napoli via enkele tussenpersonen ook aangeboden bij Napoli.

De club van coach Gennaro Gattuso zou wel wat zien in de komst van Diatta. De Napolitanen kunnen namelijk wel wat vers bloed gebruiken in het offensieve compartiment. José Callejon is op leeftijd en het is maar de vraag of zijn contract verlengd wordt. Ook de toekomst van Dries Mertens is onzeker in Napels.

Pittig prijskaartje

De Italianen moeten echter niet hopen op solden in Brugge. Door de hevige concurrentie en sterke onderhandelingspositie, Diatta heeft nog een contract tot 2024, schommelt de vraagprijs voor de Senegalees rond de 30 miljoen euro.