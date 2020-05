Contractverlenging is regelrecht huzarenstukje: 'Martinez weigerde in december miljoenenbod van deze Engelse topclub'

Roberto Martinez en de Belgische voetbalbond hebben een akkoord over een contractverlenging. Het bewijst nog maar eens hoe loyaal de Spanjaard is. Het was niet altijd even gemakkelijk om aanbiedingen te weigeren.

Het was al langer geweten dat Saoedi-Arabië tientallen miljoenen euro’s veil had om Roberto Martinez binnen te halen. Het Laatste Nieuws schrijft overigens dat ook FC Barcelona concreet was. Ondertussen volgen een pak clubs uit de Premier League de bondscoach op de voet. In december 2019 sprak Martinez zelfs nog met Arsenal FC. Ook het aanbod van the Gunners liet de Spanjaard links liggen. Héél loyaal Nochtans kreeg hij de kans om bij een topclubs uit de Premier League aan de slag te gaan én financieel een serieuze stap vooruit te doen. Mikel Arteta - het plan B van the Gunners - verdient een slordige zes miljoen euro per jaar in Londen.