De Top- en Floptransfers van Eupen: zomerse én winterse voltreffers, is 1A te hoog gegrepen voor de topschutter van 1B?

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag nummer 12: Eupen.

Eupen dwong dit seizoen het behoud af, nadat het toch wel erg slecht uit de startblokken was geschoten. De eerste zege kwam er pas op de negende speeldag. Misschien had de bijzonder drukke zomermercato daar iets mee te maken.

TOP

De van Alaves gehuurde Olivier Verdon ontpopte zich tot sleutelfiguur in de centrale as van de Panda’s. Veel dreiging werd door hem in de kiem gesmoord, onder meer door zijn duelkracht en goede positionering, waardoor hij zelden op snelheid werd gepakt. Hij zou het bij een hoger aangeschreven club ook kunnen waarmaken.

Centraal achterin bracht Jordi Amat ook de nodige rust en ervaring. Logisch, aangezien hij een verleden heeft bij Espanyol, Betis en Swansea. Een rijtje hoger op het veld was ook de transfer van Omid Ebrahimi meer dan geslaagd. Een luis in de pels van zijn rechtstreekse tegenstander en uitstekend in de balverovering.

Van de winterse transfers draaiden die van Knowledge Musona, gehuurd van Anderlecht, en Smail Prveljak, gehuurd van RB Salzburg, goed uit. Beiden hadden weinig tijd nodig om zich aan te passen en vonden de weg naar doel.

FLOP

Niet elke nieuwkomer was een schot in de roos. Adrian Lapena mocht in de winter al beschikken. Hij verkaste naar een Spaanse derdeklasser. Ook Adalberto Penaranda kreeg een onvoldoende en werd terug naar Watford gestuurd.

Bij hen lagen de verwachtingen echter niet zo hoog als bij Leonardo Miramar Rocha. Vorig jaar werd hij nog topschutter in 1B en had hij een groot aandeel in het behoud van Lommel. Dit seizoen kon hij de netten niet een keer doen trillen. Na 225 speelminuten verdween hij uit beeld en geraakte hij zwaar geblesseerd.