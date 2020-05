Emile Mpenza onthult dat hij bij een Premier League-topclub had kunnen spelen: "Maar ze wilden alleen mij"

Emile Mpenza maakte een blitzstart in België. De jongste van de Mpenza-broers maakte furore bij Moeskroen en verhuisde daarna naar Standard. Telkens met Mbo... Maar hij had ook naar Engeland kunnen verhuizen.

In een Instagram Live is Emile teruggekomen op het begin van zijn carrière. Daarbij heeft hij toch een opvallende anecdote gedeeld. De Mpenza-broers kregen hun jeugdopleiding bij Kortrijk en verhuisden samen naar Moeskroen. Maar Emile had toen ook andere opties. In de Premier League...

"Op mijn 16de wou Arsenal mij", onthult hij nu. "Mijn ouders wilden me echter niet laten vertrekken zonder mijn broer. Maar Arsenal wou Mbo niet hebben, alleen mij. Spijt? Nee, ik verwijt het mijn vader niet, want op mijn 16de dacht ik niet dat ik prof ging worden."