Ilias Takidine, het jonge geweld dat zich in Anderlecht wil bewijzen: "Visie van Kompany was doorslaggevend"

Anderlecht heeft op maandag zijn eerste zomertransfer aangekondigd: de 19-jarige Ilias Takidine komt over van de beloften van Genk en wordt onmiddellijk in de A-kern opgenomen. "Soms moet je zo'n jongen voor de leeuwen gooien om te zien of hij klaar is", meent men in zijn entourage.

Takidine maakte al indruk in de Youth League met Genk tegen fors ontwikkelde knapen van zijn leeftijd. Bij Genk was men echter nog niet helemaal overtuigd. Fysiek nog te frêle en een uitleenbeurt van een jaar of twee - zoals ze eerder met Trossard en co deden - zou dat moeten oplossen. De speler, zijn familie en zijn entourage vonden dat echter niet het beste carrièreplan en na de gesprekken met Anderlecht waren ze gecharmeerd door het project in Neerpede. Dit seizoen maakte duidelijk dat de kaart van de jeugd volop getrokken wordt bij Anderlecht en van dat traject zal niet afgeweken worden. Takidine zal er ook zijn kansen moeten verdienen, maar die zijn groter dan bij eender welke Belgische eersteklasser. Harde werker "We geven hem alle tijd om er te geraken. Rustig, hij moet niets forceren. Als hij een jaar met de grote jongens kan meedoen, zullen we er een beter zicht op hebben", klinkt het bij zijn entourage. "Soms moet je die jongens voor de leeuwen gooien om te zien hoe rijp ze zijn. De visie van Vincent Kompany was daarbij doorslaggevend." Aan zijn werkethiek zal het alvast niet liggen. Takidine heet een hardwerkende aanvaller te zijn, die een beetje extra arbeid om er te geraken niet schuwt. Een jaar in de kleedkamer van Anderlecht zou hem ook als persoon moeten laten openbloeien. En waar beter dan onder leeftijdsgenoten? Daarvan zitten er immers genoeg in de Brusselse vestiaire.