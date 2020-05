Ajax-fans opgelet! Tottenham kondigt 'pijnlijke week' aan

8 mei 2019 is een dag die geenenkele Ajax-fan zich wil herinneren. Exact één jaar geleden trapte Tottenham op onwaarschijnlijke wijze de Champions League finale-droom van Ajax aan diggelen. Maar ook dit jaar moeten de fans van Ajax oppassen op 8 mei.

Want Tottenham kondigt namelijk een 'unieke throwback' aan naar volgend jaar, met nog onvertelde verhalen rond het onwaarschijnlijke voetbalscenario dat zich die avond ontplooid heeft.

Na een 0-1 overwinning in Engeland en een 2-0 voorsprong in eigen huis, leek niets Ajax nog van de finale van de Champions League te kunnen houden. "Maar wat dan gebeurde, zullen we voor de rest van ons lleven blijven herinneren. Lucas Moura schreef zijn naam in de geschiedenisboeken van de club met een hattrick in de tweede helft", schrijft Tottenham op zijn website.

De komende dagen zal Tottenham uitgebreid terugblikken op die onwaarschijnlijke avond in Amsterdam met de verhalen van spelers, mediafiguren, bekende personen én het verhaal van Lucas Moura zelf.