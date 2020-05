Buitenlanders van RSCA vinden hun weg terug naar Neerpede, van Chadli geen spoor

De trainingen bij Anderlecht beginnen stilaan onder stoom te komen. Maandag sloten enkele spelers aan die in het buitenland verbleven.

Anderlecht traint al een poos in kleinere groepjes en is stilaan weer op volle sterkte. Niet alle spelers verbleven tijdens de coronacrisis in België. Die buitenlanders vonden maandag hun weg naar Neerpede terug.

Het Nieuwsblad zag Peter Zulj en Michel Vlap arriveren op het oefencomplex van Neerpede, waar ze meteen alcoholgel en een mondkapje kregen. De Nederlander en de Oostenrijker verbleven in hun vaderland de voorbije weken.

Kemar Roofe zit echter nog in Engeland en van Nacer Chadli, die de vorige weken in Brussel trainde, en Samir Nasri was ook geen spoor. Op Nasri wordt niet meer gerekend en Chadli definitief overnemen van Monaco wordt een te dure zaak voor RSCA. Hij zou pas naar Neerpede terugkeren als er straks toch nog gevoetbald wordt.