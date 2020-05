Voetbalbond lanceert virtuele Mexican Wave voor de zorg en u kan ook meedoen!

Samen met Fanclub 1895, de officiële supportersclub van de Rode Duivels, lanceert de KBVB een actie ten voordele van het Rode Kruis. De bedoeling is dat mensen een virtuele Mexican Wave maken met ingestuurde filmpjes en geld doneren.

Via www.waveforsupport.be kan u ook een filmpje opsturen waarbij u een bekende wave-beweging maakt. U zal uzelf dan te zien krijgen tussen onder andere Dries Mertens Jan Vertonghen en Thomas Meunier. De actie loopt symbolisch tot 13 juni, de dag waarop de Rode Duivels normaal gezien aan hun EK zouden beginnen. "Dan wil de KBVB de langste virtuele mexican wave, voor alle zorgverleners in ons land", klinkt het op de website.

Maar u kan via die pagina ook een storting doen. De bedoeling is dat het opgebrachte geld naar het Rode Kruis gaat zodat zij zich verder kunnen inzetten om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan. "Zo helpen supporters ons met 25 euro al ontsmettingsspray aan te kopen om een ziekenwagen te ontsmetten. Met 40 euro kunnen we 14 FFP2-mondmaskers voor onze zorgverleners inkopen en voor 75 euro kunnen we ons genoeg verzorgingshandschoenen aanschaffen om een week ziekenvervoer te organiseren van mogelijks besmette patiënten", zegt Rode Kruis-woordvoerster Ine Tassignon.