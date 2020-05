1A of 1B? En wie wordt de nieuwe trainer? Nog veel vragen voor Waasland-Beveren

Voor veel clubs is de onduidelijkheid rond het volgende en rond het mogelijk vervolg van het huidige seizoen een last. Maar voor Waasland-Beveren misschien nog ietsje meer, want de rode lantaarn weet niet in welke afdeling het volgend seizoen uitkomt.

Het is zelfs vergelijkbaar met vorig seizoen, toen er door 'Propere Handen' ook pas laat uitsluitsel was over welke ploeg in welke reeks mocht aantreden. "Toen waren we in paniek, nu nog niet. Pas op 12 juli konden we onze eerste speler vastleggen", legde voorzitter Dirk Huyck uit bij Het Laatste Nieuws.

Nog geen trainer

De Wase club weet niet in welke reeks het zal aantreden en met welk budget het aan volgend seizoen zal starten. Bovendien is er ook nog steeds geen trainer aangesteld. "Buiten dossiers klaarmaken en verkennende gesprekken houden, kunnen we niet veel doen. Iedereen wacht af."

De rode lantaarn na 29 speeldagen hoopt om zich in 1A te kunnen handhaven. "Ik denk dat er op dit moment niet veel ploegen meer staan te springen om door te spelen. Ook wij niet. Wat uiteraard niet betekent dat wij vinden dat een klassement definitief is na 29 speeldagen", besloot hij.