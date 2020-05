De Top- en Floptransfers van Moeskroen: Man City-huurling en een ex-Anderlecht-jeugdspeler

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: Moeskroen.

Sportief gezien was het seizoen van Moeskroen globaal positief te noemen: ze kwamen nooit in de problemen en sommige transfers waren - in tegenstelling tot andere jaren - echte schoten in de roos. Tiende, maar de regulariteit ontbrak om hoger te mikken. Top Ondanks alles wat er nu gebeurt, heeft het bestuur van Moeskroen vorige zomer wel topwerk geleverd. Ze konden heel wat talent naar Le Canonnier halen. Aleix Garcia, gehuurd van Manchester City, werd één van de beste middenvelders van 1A gedurende meerdere maanden. Al zakte hij wel terug op het einde van het seizoen. Diogo Queiros, één van de grote Portugese talenten, was ook een sterkhouder in de verdediging. Deni Hocko en Marko Bakic, de Montenegrijnse connectie van de Hurlus, speelden ook een sterk seizoen en Alessandro Ciranni werd één van de revelaties van het seizoen. Ook de Duitsers Kevin Wimmer en Lasse Sobiech maakten indruk. Flop Er waren er wel een paar waar meer van verwacht werd. Veteraan en ex-Anderlecht-jeugdtalent Sami Allagui vond maar twee keer de weg naar de netten en werd niet de leider zoals van hem verwacht werd. Jonathan Buatu kwam met veel hoop op speeltijd, maar speelde in totaal slechts... twee minuten.